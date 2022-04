Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 24-Jähriger verbringt nach Unfall mit E-Scooter Nacht im Polizeigewahrsam

Sinsheim-Hoffenheim (ots)

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 24-Jähriger, der am Freitagabend gegen 22.20 Uhr in Hoffenheim in der Nähe des Tierheims in der "Große Minke" mit seinem E-Scooter gegen eine Hauswand prallte und zunächst benommen am Boden liegen blieb. Glücklicherweise verletzte er sich bei dem Unfall nicht. Auch am Haus entstand kein Schaden. Die von einer Zeugin verständigten Beamten des Polizeireviers Sinsheim fanden dann auch schnell die Ursache für den Unfall heraus: der junge Mann wies eine Atemalkoholkonzentration von über 2,6 Promille auf und hatte zudem höchstwahrscheinlich noch andere berauschende Mittel zu sich genommen. Da er sich zum einen renitent zeigte, zum anderen so stark alkoholisiert war, dass er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg nicht alleine fortsetzen konnte, musste er bis zum Morgen seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell