POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: PKW überschlägt sich und landet auf Dach - PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Ursächlich für den Unfall, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr auf der L 550 zwischen Weiler und Sinsheim ereignete, dürfte die Alkoholisierung des 19-jährigen Fahrzeugführers gewesen sein. Der junge Mann war aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung von über 1,2 Promille offensichtlich nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen und verlor in einer Rechtskurve alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Mazda, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Sein 16-jähriger Beifahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, ein weiterer 16-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die L 550 war während der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

