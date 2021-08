Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Katana-Träger löst Polizeieinsatz aus + Polizei sucht Fahrradbesitzer + Drogentest reagierte auf Amphetamine + Tierschermaschinen gestohlen

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Katana-Träger löst Polizeieinsatz aus

In der Nacht zum Donnerstag, 05. August, löste ein erheblich alkoholisierter Mann gegen 02.30 Uhr einen Polizeieinsatz aus, weil er bewaffnet mit einer Katana durch die Schwanallee lief. Tatsächlich traf die Polizei den betrunkenen 20-Jährigen schlafend an. Die Polizei stellte das japanische Langschwert sicher. Ob es zuvor zu tatsächlichen Strafbaren Handlungen kam, steht zurzeit noch nicht fest.

Marburg - Polizei sucht Fahrradbesitzer

Bereits am Samstag, 31. Juli, gab ein fremder Mann ein Fahrrad in der Rudolf-Bultmann-Straße ab, bat um kurzzeitige Verwahrung und versprach das Rad noch am selben Abend wieder abzuholen. Dabei blieb es dann auch. Bis heute wurde das auffällig, grün abgesetzte Dynabike Urban Jet Herrenrad noch nicht geholt und noch nicht gestohlen gemeldet. Das schwarze Fahrrad hat grüne Griffstücke am Lenker, grüne Applikationen am Sattel und grün lackierte Felgen. Wer vermisst ein solches Rad? Wer kann Hinweise zum Besitzer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0. Ein Bild des Fahrrades ist der Presseinformation unter www.polizeipresse.de beigefügt

Kirchhain - Drogentest reagierte auf Amphetamine

Nach dem Drogentest fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis unter dem Einfluss von Amphetaminen Auto. Die Polizei stoppte den Pkw am Mittwoch, 04. August, um 22.35 Uhr in Kirchhain, beendete die Fahrt und veranlasste die Blutprobe.

Kirchhain - Tierschermaschinen gestohlen

Bereits am Mittwoch, 21. Juli, stellten Mitarbeiter der Haustierabteilung im Bau- und Gartenmarkt in der Fuldaerstraße einen Diebstahl fest. Der Täter hatte einen kompletten Regalboden demontiert und mitgenommen. Auf dem Boden waren fünf nochmals gesondert gegen Diebstahl gesicherte Tierschermaschinen Typ Moser im Gesamtwert von 500 Euro. Wer hat die "Arbeiten" an dem Regal beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell