POL-MA: Lobbach-Waldwimmersbach: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge zwischen Waldwimmersbach und Haag; L 595 voll gesperrt; Unfallhergang und Anzahl der Verletzten noch unklar, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim-Rheinau (ots) - Ein schwerverletzter Motorradfahrer und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der B 36 bei Mannheim-Rheinau ereignete. Ein Unbekannter fuhr gegen 12.15 Uhr mit seinem Auto an der Zufahrt "Rheinau-Süd" auf die B 36 in Richtung ...

mehr