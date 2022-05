Polizei Gütersloh

POL-GT: Containerbrand an der Grundschule Neiseweg - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Sonntagnachmittag (08.05., 14.00 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen Containerbrand an einer Grundschule am Neiseweg informiert. Dem eingesetzten Löschzug Gütersloh gelang es, den Brand des Papiercontainers zeitnah zu löschen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Durch die starke Rauch- und Hitzentwicklung wurden mehrere Fenster sowie Teile der Fassade im Eingangsbereich der Schule in Mitleidenschaft gezogen. Weder zur Brandursache, noch zur Schadenshöhe können derzeitig Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Gütersloh hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

