POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 11.07.2022

Verkehrsunfall

Am Samstag, 09.07.2022, gegen 17.54 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 67 zu einem Verkehrsunfall. Eine 26jährige Verkehrsteilnehmerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10.07.2022, gegen 20.00 Uhr, befuhr eine 35jährige Verkehrsteilnehmerin die B 248 von Neuekrug kommend in Richtung Lutter am Barenberge. Die Verkehrsteilnehmerin kollidierte hierbei mit einem Reh, welches über die Fahrbahn lief. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 600,00 Euro am Fahrzeug.

Diebstahl

Im Zeitraum von Freitag, 08.07.2022 (18.50 Uhr), bis Samstag, 09.07.2022 (15.40 Uhr), wurde das Kleinkraftrad der Anzeigeerstatterin, welches zuvor in der Poststraße in Seesen abgestellt wurde, entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum von Freitag, 08.07.2022, und Samstag, 09.07.2022, vermutlich in den Abend- bzw. Nachtstunden, ist es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Seesen gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden keinerlei Gegenstände aus dem Geschäft entwendet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

