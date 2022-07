POL-OG: Kippenheim -Schrebergartenanlage im Fokus

Baden-Baden (ots) - Der Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft führte für einen 33-Jährigen am Donnerstagnachmittag aufgrund eines ausstehenden Vollstreckungshaftbefehls direkt in die Justizvollzugsanstalt Offenburg. Der Mann führte die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden am Donnerstag zu sich, weil er zuvor diverse Waren in dem Laden in der Rheinstraße gestohlen hatte und von einem Mitarbeiter erwischt wurde. ...

