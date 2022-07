Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen

Achern (ots)

Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch mussten am späten Donnerstag einen Mann, zum eigenen Schutz, in Gewahrsam nehmen. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 23 Uhr, weil ein Mann versuchen würde, in ein leerstehendes Haus in der Franz-Xaver-Lender-Straße zu gelangen. Beim Eintreffen der Ordnungshüter, konnten sie den 44 Jahre alten, augenscheinlich stark alkoholisierten Mann vor dem Gebäude feststellen. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von rund drei Promille zutage. Da die Auswirkungen des vorherigen Alkoholkonsums sich massiv zeigten und der Mittvierziger keine Angehörigen oder Kontaktpersonen benennen konnten, kümmerten sich nach einem kurzen Krankenhausbesuch die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch um ihn und stellten ihm einen Schlafplatz in einer Zelle zur Verfügung. Für die Kosten hierfür, wird der "Hotelgast" selbst aufkommen müssen. /ma

