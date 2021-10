Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Siershahn (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021 in der Zeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr wurde in der Ortsgemeinde Siershahn, in der dortigen Friedenstraße, gegenüber der Hausnummer 44, ein gusseiserner Begrenzungspoller umgefahren. Für den Unfall könnte eventuell ein Lkw mit Anhänger verantwortlich sein, der die Friedenstraße aus Fahrtrichtung der Ortschaft Leuterod kommend in Richtung Ortsmitte befuhr. Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell