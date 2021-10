Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung

Hachenburg (ots)

Am Samstag, den 30.10.2021, kam es gegen 11:30 Uhr auf der L288 in der Gemarkung Hachenburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Hierbei fuhr ein blauer Mercedes GLC Ortsausgang Hachenburg in Richtung Alpenrod und setzte in einer scharfen Rechtskurve zu einem Überholvorgang an. Ein entgegenkommender Pkw musste hierbei stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Pkw, sollen sich mit der Polizei Hachenburg (Tel. 02662-95580) in Verbindung setzen.

