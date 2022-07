Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verhinderter Diebstahl

Offenburg (ots)

Dank eines Zeugen konnte am Donnerstagmorgen ein mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat festgenommen werden. Kurz nach 9 Uhr wurde der Tatverdächtige beobachtet, wie er an einem Fahrradabstellplatz in der Hauptstraße verschiedene Räder inspizierte und sich schließlich mit einer Zange an einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Durch eine Streife des Polizeireviers Offenburg konnte dem 40-jährigen Mann ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Er muss nun mit Post der Staatsanwaltschaft rechnen. Aufgrund der fast vollständigen Beschädigungen des Fahrradschlosses wurde das Rad zum Polizeirevier nach Offenburg gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell