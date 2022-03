Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Motorradfahrer schwer verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag auf der L78 nach einem alleinbeteiligten Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der 67-Jährige kam hierbei kurz vor 15:30 Uhr unmittelbar nach dem Ortsausgang Müllenbach im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach ersten Feststellungen könnte eine nicht angepasste Geschwindigkeit dazu geführt haben, dass der Mann die Kontrolle über seine Yamaha verloren hat und in der Folge gegen einen rechts der Fahrbahn befindlichen Erdwall prallte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

/ph

