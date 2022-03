POL-OG: Kehl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lahr (ots) - Ein 48-Jähriger steht im Verdacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Freiburger Straße begangen zu haben. Der Mann soll kurz nach 2 Uhr versucht haben gewaltsam eine Eingangstüre zu öffnen um ins Innere zu gelangen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Einbrecher in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Nach ...

