Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Heinsberg (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Heinsberg wartete am 10. März (Donnerstag), gegen 22.40 Uhr, mit seinem Pkw Ford an einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage an der Ostpromenade. Aus einer Personengruppe, die aus drei Männern und einer Frau bestand, trat einer der Männer gegen das Fahrzeug des Heinsbergers. Dadurch entstand ein Kratzer an der linken hinteren Tür. Der 39-Jährige beschrieb den Täter als männlich, zirka 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß mit normaler Statur und kurzen Haaren. Er wirkte deutsch, trug einen Dreitagebart und war mit einem hellen Kapuzenpullover sowie weißen Sportschuhen bekleidet. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Zudem können sie online auf unserer Website oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis einen Hinweis geben.

