POL-HS: Brand von Sperrmüll

Geilenkirchen-Teveren (ots) - Aus einem Pkw, dieser parkte an der Gillrather Straße, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Handtasche mit Geldbörse, Kreditkarten sowie Ausweispapieren. Die Tat wurde am Montag, 7. März, zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

