POL-HA: Auto kippt bei Unfall auf die Seite

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Als eine Hagener am Donnerstag (17.02.2022) alkoholisiert mit ihrem VW fuhr, verursachte sie einen Unfall, bei dem ihr Auto auf die Seite kippte. Gegen 16.45 Uhr war die 63-Jährige auf der Eduard-Müller-Straße in Richtung Bülowstraße unterwegs. Sie bog mit dem Kleinwagen nach links in die Gerichtsstraße ab und verlor plötzlich die Kontrolle über das Auto. Sie fuhr im weiteren Verlauf auf die Hausfassade der Justizvollzugsanstalt Hagen zu. Durch den seitlichen Zusammenstoß mit der Hausfassade und der Bordsteinkante des angrenzenden Gehwegs kippt der VW auf die rechte Seite und bleibt liegen. Passanten richteten das Auto wieder auf und halfen der 63-Jährigen aus dem Auto. Sie gab bei der Polizei an, gänzlich unverletzt zu sein. Die Beamten legten ihr nahe, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Dies lehnte sie jedoch ab. Sie hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,8 Promille und musste eine Blutprobe abgeben.

An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die Airbags waren ausgelöst, die Fahrzeugfront stark deformiert, die Heckscheibe gänzlich zerbrochen sowie der rechte Außenspiegel abgerissen. An der Hausfassade der Justizvollzugsanstalt Hagen befinden sich durch den Zusammenstoß minimale Beschädigungen im Putz. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

