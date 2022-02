Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in mehrere Autos - Scheiben zerschlagen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Donnerstagnacht (17.02.2022) schlugen Unbekannte in der Bachstraße die Beifahrerscheiben von mehreren geparkten Autos ein. Betroffen waren ein Opel, Smart, VW und ein Mercedes. In letzterem konnte festgestellt werden, dass Kleingeld in Höhe von rund fünf Euro fehlte. Nach ersten Ermittlungen konnte der Tatzeitraum auf Donnerstag zwischen 02 Uhr und 07.30 Uhr eingegrenzt werden. Eine 52-Jährige meldete zudem, dass in der Bachstraße in ihren Fiat eingebrochen wurde. Sie vermutet, dass sich die Tat zwischen Mittwoch (16.02.2022) gegen 20.30 Uhr und Donnerstag (17.02.2022) gegen 5.45 Uhr zutrug. Auch hier war die hintere Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Eine Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld fehlten nach Angaben der Hagenerin. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Täter. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

