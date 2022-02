Polizei Hagen

POL-HA: Sohn wird nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen-Boele (ots)

Bei einer häuslichen Gewalt ist eine Frau in Boele am Donnerstagabend (17.02.2022) durch ihren Sohn leicht verletzt worden. Der 18-Jährige hatte sich mit der Hagenerin beim Essen gestritten. Im weiteren Verlauf schlug er ihr auf den Arm und in das Gesicht. Als seine Mutter um Hilfe schrie, rief ein Zeuge, der ihre Rufe gehört hatte, die Polizei. Der 18-jährige Sohn der Frau versuchte aus der Wohnung zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch festhalten. Er war sehr aggressiv und gab an, dass er bereits mehrere Anzeigen habe und "weiter machen wird, bis er zehn" hat. Seine Mutter hatte leichte Verletzungen am Arm und am Ohr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast 2 Promille bei ihr an. Als die Einsatzkräfte den Hagener der Wohnung verwiesen und ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot erteilten, war er weiter aggressiv. Es war zu befürchten, dass er weitere Straftaten begeht. Deshalb nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

