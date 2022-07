Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Folgenreiche Kollision

Offenburg (ots)

Der Zusammenstoß zweier Autofahrer am Donnerstagabend auf der Autobahn zwischen Appenweier und Achern führte zu drei verletzten Personen und einem Sachschaden von knapp 80.000 Euro. Gegen 21:40 Uhr kam es im Rahmen des offenbar unvermittelten Fahrstreifenwechsels eines 36-jährigen Audi-Fahrers zum Zusammenstoß mit einem auf dem linken Fahrstreifen herannahenden BMW-Fahrer. Die Berührung der Fahrzeuge führte dazu, dass der BMW gegen den Auflieger eines Lastwagens prallte und beide Fahrzeuge schlussendlich an der Betongleitwand zum Stehen kamen. Der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 56-Jahre alte Fahrer des BMW und seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Im Rahmen der Maßnahmen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei musste die A5 in Richtung Norden während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell