Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Streit führt zu Polizeieinsatz

Achern (ots)

Der Streit zwischen einem Pärchen führte am frühen Freitag zu einem Polizeieinsatz in der Hauptstraße. Zeugenangaben zufolge soll es gegen 0:20 Uhr ein zuerst verbaler Streit zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar und dem Eingreifen des Zeugen geführt haben. Bei der folgenden Rangelei zwischen dem eingreifenden Zeugen und dem 47-Jährigen wurde der 35 Jahre alte Helfer leicht verletzt. Er alarmierte die Polizei. Aufgrund von Schmerzen wurde die zuvor in die Streitigkeit verwickelte Frau in eine Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

