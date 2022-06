POL-COE: Dülmen, Bahnhof/Sporttasche aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots) - Die Handschellen klickten für einen 45-jährigen Mann aus Monheim nach einem Ladendiebstahl am Dienstag (21.6.) in Dülmen. Ein Haftrichter ordnete am Mittwoch die Untersuchungshaft an. Der Monheimer war am Dienstag aufmerksamen Zeugen in der Dülmener Innenstadt aufgefallen. Ihnen war der Mann kein Unbekannter, da er bereits im März in mehreren Geschäfte hochwertige Waren gestohlen hatte. Jetzt ...

