Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Haftbefehl vollstreckt

Baden-Baden (ots)

Der Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft führte für einen 33-Jährigen am Donnerstagnachmittag aufgrund eines ausstehenden Vollstreckungshaftbefehls direkt in die Justizvollzugsanstalt Offenburg. Der Mann führte die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden am Donnerstag zu sich, weil er zuvor diverse Waren in dem Laden in der Rheinstraße gestohlen hatte und von einem Mitarbeiter erwischt wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Ordnungshüter fest, dass ein offener Haftbefehl gegen den Mann bestand. Da der 33-Jährige den nötigen Geldbetrag im nicht begleichen konnte, musste er die Fahrt nach Offenburg antreten. /ma

