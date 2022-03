Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Berauscht und alkoholisiert unterwegs

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 5 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Riedlingen in Langenenslingen einen Audi. Während der Fahrzeugkontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 22jährigen Fahrers festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem halben Promille. Im weiteren Verlauf der Kontrolle kam den Beamten zudem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bei dem 22jährigen Fahrzeuglenker auf. Mehrere Tests bestätigten den Verdacht. Dem Fahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0424914)

