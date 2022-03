Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ulm (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 23 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung des Polizeirevier Geislingen in der Hauptstraße in Kuchen ein BMW X5 aufgrund der Fahrweise auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest führte zu einem Wert von deutlich über einem Promille. Deshalb wurde die Fahrt durch die Beamten an Ort und Stelle unterbunden. Der 52jährige, aus Göppingen stammende Fahrer, musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und er wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Peter Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++ (423585/2022)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell