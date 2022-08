Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220816-2: Hochwertiger SUV aus Einfahrt gestohlen

Hürth (ots)

Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zur Ergreifung der Täter geben können.

In Hürth-Efferen haben in der Nacht auf Montag (15. August) bislang unbekannte Täter einen schwarzen Toyota RAV4 aus einer Grundstückeinfahrt entwendet.

Nach ersten Ermittlungen habe sich das neuwertige Auto in der "Black Edition" noch am Sonntag (14. August) um 22.15 Uhr auf dem Stellplatz an der Annenstraße in Hürth-Efferen befunden. Erst am nächsten Morgen stellte der Geschädigte den Diebstahl fest und benachrichtigte umgehend die Polizei. Auffällig an dem entwendeten Fahrzeug seien die schwarzen Aluminium-Felgen.

Zeugenhinweise zur Tatbegehung, den Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Fahrzeuges nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Autodiebe können mit einem Signalverstärker die Funkwellen von Autoschlüsseln verstärken. So gelingt es ihnen, Fahrzeuge mit "keyless go" ohne die originalen Schlüssel zu öffnen und zu starten. Die Berater der Kriminalprävention empfehlen daher, die Fahrzeugschlüssel nicht in unmittelbarer Nähe des Autos aufzuheben. Mit speziellen Schlüsselboxen kann man eine Übertragung der Funkwellen des Autoschlüssels effektiv unterbinden. Den Funkschlüssel in einer solchen Box aufzubewahren bietet hohen Schutz. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell