POL-AA: Ostalbkreis: Öffentlichkeitsfahndung nach Susanne Kaufmannn

Aalen (ots) - Abtsgmünd: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw Ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr die Mühlstraße in Richtung Ortsausgang. Hierbei übersah er eine 53-jährige VW-Fahrerin, die kurz zuvor in die Mühlstraße einfuhr. Infolgedessen kollidierte er mit dem PKW und stürzte. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden des Unfalls ...

