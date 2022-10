Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - zu schnell unterwegs und gefährlich überholt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Mit überhöhter Geschwindigkeit gefährlich überholt

Am Dienstag gegen 23.20 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer von Oppenweiler in Richtung Sulzbach und überholte zwischen Rüflensmühle und Ellenweiler mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein vorausfahrendes Auto. Der Mercedes-Fahrer raste innerorts von Sulzbach weiter und überholte auf Höhe der Einmündung Kleinhöchberger Straße trotz Gegenverkehr nochmals ein vorausfahrendes Auto. Es kam glücklicherweise zu keinem Unfall. Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch die Autofahrer, die von dem Mercedes-Fahrer gefährdet wurden, sollten sich zur Klärung des Vorfalls mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Spielautomat aufgebrochen

In der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag vermutlich in der Zeit zwischen 1.20 Uhr und 6.40 Uhr in eine Cafe eingebrochen. Die Täter drangen über ein von ihnen aufgebrochenes Fenster in das Geschäft ein und öffneten gewaltsam ein Spielautomat. Es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, unter Tel. 07151/950422 entgegen.

