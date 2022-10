Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug gestreift

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagabend zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Mit ihrem Opel bog eine 53-Jährige gegen 19.45 Uhr vom Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring in die Sudetenstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia eines 64-Jährigen, der kurz vor der Einmündung stand. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Aalen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Rückwärts fuhr ein 82-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem VW Golf von einem Firmengelände kommend, auf die Robert-Bosch-Straße ein. Dabei beschädigte er den Mercedes Vito eines 63-Jährigen, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Radfahrerin verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 32 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Donnerstagvormittag zu. Gegen 11.35 Uhr fuhr sie von der Helfensteiner Straße in die Ziegelackerstraße ein, wobei sie das Gleichgewicht verlor und sich die Verletzung zuzog. Die 32-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Unfallflucht

Beim Fahrspurwechsel streifte der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau den Mercedes Benz eines 46-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um helles bzw. weißes Fahrzeug gehandelt hat. Weitere Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg unter Telefon 07904/94260 entgegen

Aalen: 54-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 54 Jahre alter Arbeiter bei einem Unfall am Donnerstagmittag. Kurz nach 13 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 1029, von der B 29 kommend in Richtung Wasseralfingen. Wegen Markierungsarbeiten war die Fahrbahn in diesem Bereich verengt und durch Pylonen abgesichert. Der 74-Jährige überfuhr zwei Pylonen und fuhr in den Arbeitsbereich ein, wo er dann den auf der Fahrbahn knienden Mitarbeiter mit der Fahrzeugfront erfasste. Dieser wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

