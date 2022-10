Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mainhardt: Jugendliche und Mann verletzt aufgefunden - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen wurde gegen 6:15 Uhr ein 55-jähriger Mann in der Straße Am Moosbach mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden.

Wenige Minuten später meldete eine Anruferin, dass an einer Bushaltestelle in der Heilbronner Straße eine Jugendliche zusammengeschlagen wurde. Die 17-Jährige erlitt ebenfalls schwere Kopfverletzungen.

Die beiden Verletzten wurden in eine Klinik eingeliefert. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist genauso unklar, wie die näheren Tatumstände.

Die Kripo fragt:

- Hat jemand die Taten beobachtet? - Fielen Personen in den genannten Bereichen auf? - Fielen Fahrzeuge an den genannten Orten in irgend einer Weise auf? - Wurden am frühen Morgen verdächtige Beobachtungen in Mainhardt gemacht? - Wichtig können auch Beobachtungen sein, die von potenziellen Zeugen zunächst nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden können.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den Vorfällen unter Telefon 07361 580-0.

