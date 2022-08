Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorroller entwendet

Gronau (ots)

Einen an der deutsch-niederländischen Grenze in Gronau abgestellten Motorroller haben Unbekannte am Dienstag entwendet. Das Fahrzeug des Herstellers Piaggio stand zwischen 22.00 Uhr und 23.20 Uhr an der Enscheder Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

