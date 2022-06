Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Wieder teures Love-Scamming

Frau aus Bad Buchau überwies eine fünfstellige Summe an Betrüger.

Ulm (ots)

Die Geschädigte erhielt Nachrichten von einem angeblichen Chirurgen der Vereinten Nationen auf ihr Handy. Beide näherten sich romantisch an. Im Laufe der Zeit erzählte der Unbekannte eine abenteuerliche Geschichte. Er sei im Jemen und habe eine Metallkiste voller Geld. Damit wolle er eine Klinik gründen. Zuvor schicke er das Geld aber nach Deutschland zur Geschädigten, so der unbekannte Mann. Um an das Geld gelangen zu können, forderte er die Frau auf, einen vierstelligen Betrag zu überweisen, was diese tat. Nun gab der Unbekannte vor, dass sie einen weiteren fünfstelligen Betrag überweisen müsse, damit ein Gericht in Griechenland nicht gegen sie wegen Geldwäsche ermittle, weil die Geld-Kiste von den Behörden dort aufgehalten wurde. Auch diese geforderte Summe überwies die Geschädigte aus Bad Buchau. Danach bekam sie es mit der Angst zu tun und wandte sich an die Polizei. Die Ermittler sagten ihr dann, dass es sich um eine bekannte Betrugsmasche handelt. Die Polizei Bad Schussenried nahm die Ermittlungen nach dem Täter auf.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Scamming: Vorsicht bei virtuellen Bekanntschaften. Versprochen wird die große Liebe, das schnelle Geld oder der Traumjob - doch hinter den verlockenden Angeboten steckt häufig so genanntes Scamming. Oft führt der Weg zum ersehnten Glück nämlich über Vorauszahlungen an Betrüger (Scammer):

Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern. Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft - und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Denn die virtuellen Partner geben z.B. vor, bei einer Geschäftsreise nach Westafrika in Geldnot geraten zu sein. Oder sie benötigen Geld für eine wichtige Operation ihres Kindes oder eines Angehörigen. Auch gestohlene Koffer und Pässe, unbezahlter Lohn oder eine unbezahlte Hotelrechnung sollen das ahnungslose Opfer dazu bringen, Geld zu überweisen. Und viele tun es auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrem Internet-Partner/ihrer Internet-Partnerin emotional abhängig.

Wenn dem Love-Scamming Opfer dann das Geld ausgeht, transferieren die Täter aus anderen Straftaten Geld über das Konto des Opfers. Damit machen sich die Opfer unter Umständen leichtfertig der Geldwäsche strafbar und müssen dafür haften. Im schlimmsten Fall sind nicht nur das Geld, sondern auch die Immobilien und andere Wertgegenstände des Opfers weg.

Wie sie sich schützen können und was zu tun ist, wenn sie gescammt wurden, erfahren sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell