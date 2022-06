Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Polizei kontrolliert Raser und entdeckt noch mehr

Am Mittwoch stoppte die Polizei Fahrende weil sie bei Bad Buchau zu schnell waren.

Ulm (ots)

In den Morgenstunden bezogen Polizisten Stellung an der L275 zwischen Riedlingen und Bad Schussenried. Auf Höhe der Ortsumfahrung Bad Buchau maßen die Beamten die Geschwindigkeit von Fahrzeugen. Dabei stoppten sie fünf Männer im Alter von 24 bis 62 Jahren die zwischen 21 und 34 km/h zu schnell unterwegs waren. Zudem hielt die Polizei einen 27-Jährigen und seinen Ford samt Anhänger an. Das Gespann war allerdings so schwer, dass die Fahrerlaubnis des Fahrers nicht ausreichte. Er war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch der Fahrer eines Motorrades hatte die Polizei nicht auf dem Schirm. Die Ermittler stellten fest, dass an seinem Zweirad die Spiegel fehlten und ein Blinker lose war, weshalb die Betriebserlaubnis erlosch.

Die Polizei führte mit allen Betroffenen Gespräche über zu schnelles Fahren bzw. die richtige Verhaltensweisen im Verkehr und wies nachdrücklich auf ihr Fehlverhalten hin. Auf die Angehaltenen kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

Hinweis der Polizei: Rund um die Uhr kontrolliert die Polizei auf den Straßen, zur Sicherheit aller. Dazu gehört auch zu prüfen, ob jemand einen Führerschein besitzt, wenn er oder sie ein Fahrzeug fährt. Denn Fahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfälle, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Kraftrad fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden. Zur Sicherheit aller.

