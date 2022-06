Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es im Quickborner Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Pkw gekommen. Überwiegend im sogenannten "Dichterviertel" rund um die Hölderlin-, Lenau-, Rilke- und Liliencronstraße drangen Unbekannte in die dort geparkten Pkw ein und entwendeten Wertsachen wie Notebooks, Portmonees, Sonnenbrillen, Bargeld und Smartphonezubehör. Auch im Bereich der AKN-Bahnhöfe "Quickborn" ...

mehr