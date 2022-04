Bundespolizeiinspektion See Warnemünde

BPOL-See: Speed Alarm mit dem Kontrollboot - Girls' und Boys' Day bei der Bundespolizei See in Warnemünde

Warnemünde (ots)

17 Jungen und Mädchen wurde heute die Gelegenheit geboten, sich in dem spannenden Ausbildungsberuf eines Bundespolizisten auf See auszuprobieren. Die Besatzungsmitglieder zeigten den Schülerinnen und Schülern das Bordleben auf dem größten Polizeischiff Deutschlands. Sie lernten das schnellste Einsatzmittel der Bundespolizei See kennen und lösten knifflige Aufgaben an der Seekarte. Die geschicktesten machten ihr Knotendiplom und löschten einen fiktiven Brand an Bord. Ein sichtlich beeindruckender Tag für die Teilnehmenden mit vielen neuen Fans für die Bundespolizei See.

