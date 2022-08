Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelecfahrerin beim Abbiegen übersehen

Gronau-Epe (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 56 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe. Die Gronauerin war auf dem Radweg des Gildehauser Damms aus Richtung Agathastraße kommend in Richtung Friedrichstraße unterwegs, als der Wagen einer 82-Jährigen kreuzte. Die Autofahrerin aus Enschede (NL) war in die gleiche Richtung unterwegs, wollte jedoch nach rechts auf den Parkplatz am Eper Busbahnhof abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte. Sie wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab die Verletzte an. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 2.000 Euro geschätzt. (db)

