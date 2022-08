Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Brückengeländer abgerissen

Zeugen gesucht

Schöppingen (ots)

Ein rund zehn Meter langes Brückengeländer hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen abgerissen. Das mit 24 Schwerlastankern an dem Betonbauwerk der Kreisstraße 37 befestigte Stahlteil wurde einige Meter mitgeschleift. Der Unfallverursacher war mutmaßlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs oder hatte einen rot lackierten Anhänger dabei -Farbanhaftungen lassen diesen Schluss zu. Ein Zeuge gab an, dass er am Dienstag, 09.08.2022, gegen 08.00 Uhr einen lauten Knall gehört habe. Ob diese Feststellung mit dem Unfall im Zusammenhang steht, ist derzeit unklar. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 08.08.2022, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 11.08.2022, 15.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell