POL-GT: 22-Jähriger nach üblen Beleidigungen und Widerstand in Gewahrsam

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (03.07., 19.30 Uhr) informierte eine Zeugin die Polizei Gütersloh über einen unbekannten Exhibitionisten im Bereich der Straßen In der Worth/ Auf'm Reck. Den Angaben nach sprach der Mann die Spaziergängerin auf einem Feldweg in Richtung Neuenkirchener Straße an und zeigte sich in der Folge in schamverletzender Weise. Als die Zeugin den Polizeiruf wählte, ging der ...

