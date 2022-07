Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte verprügeln Mann am Skatepark - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zeugen verständigten am frühen Samstagabend (02.07., 18.00 Uhr) die Polizei Gütersloh, als es am Skatepark an der Bogenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen war.

Ersten Ermittlungen zufolge habe ein oberkörperfreier 33-jähriger Gütersloher zuvor bereits mehrere Passanten im Bereich des Skatparks aggressiv angesprochen. Kurz darauf sei der Gütersloher mit drei bislang unbekannten Männern in Streit geraten. Weiteren Zeugenangaben nach schlugen die drei Männer den 33-Jährigen dabei mit Fäusten und Gürteln. In der Folge flüchtete das Trio in unbekannte Richtung.

Zur Beschreibung der drei unbekannten Täter konnte angegeben werden, dass ein Täter ein gelbes T-Shirt, einen Strohhut sowie einen Vollbart trug.

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten wurde der 33-Jährige mit dem eingesetzten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Während der Behandlung zeigte sich der Gütersloher weiterhin äußerst aggressiv und wies starke Stimmungsschwankungen auf. Nach Abschluss der Behandlung wurde die Einweisung des 33-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus veranlasst.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall und den flüchtigen Tatverdächtigen machen? Wer hat weitere verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bogenstraße gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

