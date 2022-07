Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am Samstagnachmittag (02.07.2022), gegen 15:00 Uhr, ereignete sich auf der Neuenkirchener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 67-jährige Radfahrerin aus Gütersloh lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen befuhr die Radfahrerin die Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz vor einer Querungsinsel überholte ein 53-jähriger Gütersloher mit seinem PKW-Anhängergespann die Frau. Beim Wiedereinscheren des Gespanns touchierte vermutlich das seitliche Heck des Hängers den Lenker des Fahrrades. Hierdurch stürzte die Radfahrerin zu Boden. Nach bisherigen Feststellungen trug die Frau keinen Fahrradhelm. Infolge des Sturzes zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Radfahrerin wurde durch Rettungskräfte und einen Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der am Unfall beteiligte Pkw-Anhänger und das Fahrrad wurden zur Durchführung weiterer Ermittlungen durch die Polizei sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 100 Euro geschätzt. Zeugen zum Unfallgeschehen melden sich bitte bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 869 0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell