Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Exhibitionist in Spexard - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (03.07., 19.30 Uhr) informierte eine Zeugin die Polizei Gütersloh über einen unbekannten Exhibitionisten im Bereich der Straßen In der Worth/ Auf'm Reck.

Den Angaben nach sprach der Mann die Spaziergängerin auf einem Feldweg in Richtung Neuenkirchener Straße an und zeigte sich in der Folge in schamverletzender Weise. Als die Zeugin den Polizeiruf wählte, ging der Mann den Weg weiter in Richtung Neuenkirchener Straße.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 45 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Der Mann hatte ein osteuropäisches Aussehen, sehr kurze braune Haare und sprach deutsch mit leichtem Akzent. Bekleidet war der Täter mit einer beigen Baumwollhose und einem beige-braunen T-Shirt. Zudem hatte er ein Fahrrad bei sich, welches er schob.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Wer hat am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

