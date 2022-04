POL-OG: A5, Achern, Bühl - Aufgefahren

Mahlberg (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitagnachmittag auf der A 5 zwischen Rust und Ettenheim, ist der 56 Jahre alte Mitfahrer des Mercedes am 19. April an den Folgen seiner schweren Verletzungen in einer Klinik verstorben. /ma Ursprungsmeldung - Fr 15.04.2022 17:36 POL-OG: Gemarkung Mahlberg - Auffahrunfall auf der Autobahn Mahlberg (ots) ...

