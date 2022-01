Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim Vorbeifahren zwei geparkte Autos beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (12.01.2022)

VS-Villingen (ots)

Zu einer Unfallflucht, die am Mittwoch von einem Unbekannten in der Bleichestraße begangen worden ist, bittet die Polizei Villingen um Hinweise. Im Zeitraum zwischen 06.30 Uhr und 13.00 Uhr fuhr ein Unbekannter vermutlich mit einem blauen Fahrzeug im Bereich Bleichestraße 54 zu dicht an zwei dort geparkten Autos vorbei und streifte diese. Ohne sich um den angerichteten Schaden an den geparkten Wagen jeweils in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um einen Opel Astra und um einen VW Polo. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

