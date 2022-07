Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht an einem Radlader

Haßloch (Pfalz) (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, den 02.07.2022 gegen 19:15 Uhr in der Haßlocher Bismarckstraße. Ein bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in kollidierte mit einem geparkten Radlader und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Vor Ort wurden Fahrzeugteile festgestellt, die einem dunkelblauen BMW zugeordnet werden konnten. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch per Email unter pihassloch@polizei.rlp.de oder per Telefon 06324-9330 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell