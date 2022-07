Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall aufgrund ungewolltem Blinker

Ruppertsberg, B271 (ots)

Am Samstag, den 02.07.2022 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem Mercedes die B271 in Richtung Autobahn A65. An der Anschlussstelle Ruppertsberg/ Meckenheim beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Nissan die entgegengesetzte Richtung der B271 in Richtung Bad Dürkheim. Da dieser allerdings mit seinem rechtem Blinker fuhr, ging der Mercedes-Fahrer davon aus, dass der Nissan auch beabsichtigt abzubiegen. Es kam zur Kollision, da der Nissan entgegen seiner Ankündigung weiter die Spur hielt. Der Nissan-Fahrer gab während der Verkehrsunfallaufnahme an, dass er den aktiven Blinker während der Fahrt nicht bemerkte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

