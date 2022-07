POL-PDNW: (Grünstadt OT Sausenheim): Zeugen gesucht! Graffiti-Schmierereien durch unbekannten Täter in Autobahnunterführung BAB 6

Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Vom Freitag 01.07. auf Samstag 02.07.2022 kam es in der Verbandsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße in den Orten Friedelsheim in der Hauptstraße und in Gönnheim in der Ludwigstraße zu zwei PKW-Aufbrüchen. Die Seitenscheibe der Fahrzeuge wurden eingeschlagen und die im Fahrzeuginneren offenliegenden Wertgegenstände entwendet. Hierbei erlangten die Diebe unter anderem Bargeld ...

