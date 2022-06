Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Pedelec während Gottesdienst an der Münsterkirche gestohlen

Herford (ots)

(sd/um) Die Polizei ermittelt in einem besonders dreisten Fall des Diebstahls eines Pedelecs vor der Münsterkirche. Bislang unbekannte Täter entwendeten das angeschlossene Bike der Marke Stevens in der Zeit des Gottesdienstes von 09:50 h bis 11:15 h. Die 41-jährige Geschädigte stellte die Tat nach dem Besuch der kirchlichen Veranstaltung am Sonntag, 12.06.2022, fest und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an. Das hochwertige antrazithfarbene Pedelec des Typs Max-1193 hatte einen Kindersitz, den die Täter vor Ort zurück ließen. Das Bügelschloß am Vorderrad nahmen die Täter mit. Das Rad hat einen Wert von etwa 3.500.- Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges rund um den Münsterkirchplatz bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

