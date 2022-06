Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern (14.6.) bemerkte ein 48-jähriger Herforder gegen 7.30 Uhr, dass die Tür seiner Lagerhalle in der Sophienstraße offen stand. Im Inneren des Gebäudes sah er dann, dass der oder die unbekannten Täter offensichtlich das Gebäude durchsucht haben. Der Mann informierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Unbekannten mutmaßlich gewaltsam eine Metallklappe an der Außenwand geöffnet haben, um dadurch in das Gebäude zu gelangen. Nachdem sie Computer, diverse Unterwassermesssensoren und Messer an sich nahmen, verließen sie die Lagerhalle über die Tür. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Letztmalig war der 48-Jährige am Sonntag, gegen 19.00 Uhr vor Ort. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell