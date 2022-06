Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autos stoßen auf Parkplatz zusammen - Polizei sucht am Unfall beteiligte VW-Fahrerin

Spenge (ots)

(jd) Am vergangenen Dienstag (7.6.) ereignete sich auf einem Parkplatz an der Langen Straße ein Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau aus Spenge fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Peugeot rückwärts aus einer Parklücke und es kam zum Zusammenstoß mit einem VW Beetle. Die 68-Jährige sprach kurz mit der ebenfalls am Unfall beteiligten, etwa 45-jährigen Fahrerin des VWs. Zum Unfallzeitpunkt trug die blonde, etwa 165cm große Frau eine blaue Jeans, ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil sowie eine pinke Strickjacke. Sie verließ jedoch den Parkplatz ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Sachschaden am Peugeot liegt im unteren dreistelligen Bereich. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet nun diese Frau oder Zeugen, die Angaben zu dem am Unfall beteiligten VW machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell