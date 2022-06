POL-HF: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - VW und BMW stoßen zusammen

Herford (ots) - (jd) Am Samstag (11.6.) bemerkte ein 24-jähriger Herforder gegen 14.15 Uhr, dass Unbekannte sein Haus in der Eichenstraße betreten haben. Der oder die Täter sind über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks an das Reihenhaus herangetreten und gingen hier ein Fenster an. Durch das Fenster verschafften sie sich dann Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten das Wohnhaus. Sie nahmen Bargeld in ...

