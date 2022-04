Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bad Hersfeld. Am Samstag, den 16.04.2022, gg. 16:33 Uhr kam ein durch eine 20-jährige junge Frau aus Bad Hersfeld in ihrer Hofeinfahrt abgestellter schwarzer Porsche aufgrund bisher ungeklärter Ursache ins Rollen und fuhr führerlos die Hofeinfahrt hinunter. Der PKW überquerte die vor dem Grundstück gelegene Fahrbahn und prallte in den Gartenzaun des gegenüberliegenden Grundstückes. Die junge Frau, die noch versuchte in ihr Fahrzeug zu gelangen um dieses zu stoppen, wurde durch den rollenden PKW eingeklemmt und verletzt. Am Fahrzeug sowie dem Gartenzaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16500 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am 16.04.2022 gg. 16:18 Uhr wollte ein 18-jähriger junger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem grauen BMW rückwärts vom Parkplatz eines Getränkemarktes in Bad Hersfeld auf die davor befindliche "Kleine Industriestraße" fahren. Hierbei übersah er den geparktes Mazda einer 46-jähigen Frau aus Hauneck und fuhr gegen diesen. Es entstand Sachschaden an beiden PKW in Höhe von ca. 2800,00 Euro. Verletzt wurde niemand.

